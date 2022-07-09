وتوقفت حدود إنجازات أنس جابر التاريخية عند الوصول إلى الدور النهائي بعد الخسارة أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا اليوم السبت بمجموعتين لواحدة 6-3 و2-6 و2-6.

وبدأت جابر المصنفة الثانية عالمياً المباراة بقوة كبيرة حين كسرت إرسال منافستها في الشوط الثالث لتتقدم 2-1 ومن ثم 3-1 قبل أن تكسب المجموعة 6-3 خلال قرابة 33 دقيقة بعدما كسرت إرسال ريباكينا في الشوط التاسع أيضاً.

واستعادت المصنفة الثالثة والعشرين عالمياً تركيزها مع بداية المجموعة الثانية وتقدمت على جابر 2-0 و4-1، حيث خسرت النجمة التونسية إرسالها بالشوط الأول والشوط الخامس الأمر الذي كلفها خسارة المجموعة في النهاية 6-2.

وأكملت ريباكينا تفوقها في المجموعة الثالثة وتقدم 2-0 و3-1 و4-2 مستفيدةً من إرسالاتها القوية والحظ الذي عاند جابر في بعض الأوقات المهمة من المباراة، لتفوز صاحبة الـ23 عاماً بالمجموعة 6-2 وتنال لقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى.

ومنحت ريباكينا كازاخستان أول لقب كبير في التنس لدى الرجال والسيدات، بعد مباراة جمعت لاعبتين تخوضان أول نهائي كبير في مسيرتيهما.

وخلفت ريباكينا الأسترالية آشلي بارتي المعتزلة بشكل مفاجئ هذا الموسم، بعدما كانت تتربع على صدارة التصنيف العالمي.