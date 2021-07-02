وهي المرة الثالثة عشرة التي يبلغ فيها دجوكوفيتش الدور الرابع (ثمن النهائي) في 16 مشاركة متتالية في بطولة ويمبلدون المتوج بلقبها خمس مرات، والمرة الـ55 في بطولات الغراند سلام.

وفرض دجوكوفيتش، الساعي إلى لقبه الكبير الـ20 ومعادلة الرقم القياسي في عدد الألقاب الكبرى الذي يتقاسمه منافساه التقليديان السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافايل نادال، الغائب الأبرز عن ويمبلدون هذا العام، أفضليته في المجموعتين الأولى والثانية وكسبهما بسهولة.

لكن "نولي"، عانى نسبيًا في المجموعة الثالثة التي اضطر خلالها إلى قلب تخلفه 1-4 إلى تعادل 6-6 وفرض شوط فاصل كرر فيه الأمر ذاته عندما تخلف 1-4 قبل أن يحسمه في صالحه 9-7 ليحقق فوزه الـ75 في ملاعب نادي عموم إنكلترا.

ويلتقي د[وكوفيتش في الدور المقبل مع التشيلي كريستيان غارين.

"مباراة متقاربة"

وقال دجوكوفيتش "منذ بداية المجموعة الثالثة، كانت المباراة متقاربة جداً. كان حظه سيئاً بعض الشيء في الشوط الفاصل لأنه كان في المقدمة معظم الوقت، لكنني وجدت طريقة المرور".

وأضاف الصربي الذي يقف على بعد لقبين كبيرين ليصبح الرجل الثالث فقط في التاريخ والأول منذ رود لايفر في عام 1969، يحرز الألقاب الأربعة الكبرى (توالياً أو في عام واحد): "إنها علامة مميزة لكل رياضي محترف أنك لا تستسلم أبدًا. أحاول دائمًا بذل أقصى ما لدي خاصة عند لعب واحدة من أكبر البطولات".

وتابع "عندما كنت طفلاً صغيراً، كنت أحلم بالفوز ببطولة ويمبلدون".

