ويسعى دجوكوفيتش (34 عامًا) للفوز بلقبه العشرين في الغراند سلام هذا العام ومعادلة الرقم القياسي للسويسري روجيه فيدرر والإسباني رافايل نادال، بعد تتويجه بأستراليا المفتوحة ورولان غاروس الفرنسية.

وانزلق دجوكوفيتش أقله خمس مرات على الملعب الرئيسي "سنتر كورت"، بعد يوم من انسحاب الاأيركية المخضرمة سيرينا وليامس من مباراتها في الدور الأول إثر تعرضها لإصابة بسبب الانزلاق، في حادثة مماثلة تعرض لها الفرنسي أدريان مانارينو أجبرته أيضًا على الانسحاب أمام فيدرر عندما كانا متعادلين 2-2 قبل مجموعة حاسمة.

وقال الصربي المتوج خمس مرات في ويمبلدون "لدي علاقة جيدة مع الجمهور. يبدو أيضًا أنه لدي علاقة جيدة مع العشب. لا أتذكر انني وقعت بهذا القدر في أول مباراتين لي في ويمبلدون سابقًا".

ويشتكي العديد من اللاعبين من الأرض الزلقة هذا العام فيما دافع المنظمون عن الأرضية.