وانتهت المجموعة الأولى على وقع فوز المصنف الأول عالمياً بستة أشواط مقابل ثلاثة، ثم حسم المجموعة الثانية (6-4) قبل أن يفوز بسهولة بالمجموعة الثالثة (6-4).

ويلتقي دجوكوفيتش حامل اللقب الساعي وراء لقبه العشرين في بطولات الغراند سلام في المربع الأخير مع الكندي دينيس شابوفالوف المصنف 12 عالميًا الذي بلغ هذا الدور للمرة الأولى في بطولة كبرى على حساب الروسي كارن خاتشانوف.

وقال الصربي (34 عامًا) بعد المباراة "قدمت أداءً صلبًا. بدأت بشكل جيد جدًا ولم أرتكب الكثير من الأخطاء في الأشواط الخمسة الأولى".

وتابع اللاعب المتوّج هذا العام بلقبي أستراليا المفتوحة ورولان غاروس "أحب هذه الرياضة بروحي وجسدي وأنا مخلص لها منذ أن كنت في سن الرابعة".