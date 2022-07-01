وتغلب دجوكوفيتش على مواطنه ميومير كيتسمانوفيتش 6-صفر و6-3 و6-4 في ساعة و52 دقيقة.

وقال دجوكوفيتش... إن "الأمور جيدة حتى الآن".

وأضاف الصربي: "أتوقع مستويات مرتفعة من نفسي. أنت تريد دائماً أن ترفع المستوى والأمور تتحسن بشكل جيد".

وعلق "دجوكو" على مجريات اللقاء بالقول "بدأت بشكل جيد جداً، مع الكثير من الاندفاع"، مضيفاً مع شيء من المزاح "هذا يعني أني ألعب كرة المضرب منذ أعوام طويلة".

لكن الصربي يواجه اختباراً ليس بالسهل في الدور الرابع حيث يلتقي الهولندي تيم فان رييتهوفن والفائز على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي 6-4 و6-3 و6-4.

وتمكن الإسباني كارلوس ألكاراث، السابع عالمياً، من الإطاحة بالألماني أوسكار أوتي بفوزه عليه بنتيجة 6-3 و6-1 و6-2 ليضرب موعداً مع الإيطالي يانيك سينر، المصنف 13 عالمياً، في الدور القادم والذي فاز على الأميركي جون إيسنر 6-4 و7-6 (7-4) و6-3.

وتأهل البريطاني كاميرون نوري، المصنف 12 عالمياً، إلى الدور الرابع بفوزه على الأميركي ستيف جونسون 6-4 و6-1 و6-صفر ليواجه الأميركي الآخر تومي تومي باول الذي انتصر على التشيكي جيري فيسلي بنتيجة 6-3 و6-2 و6-2.

وفاز البلجيكي دافيد غوفان، المصنف 58 عالمياً، على الفرنسي هوغو هامبير 4-6 و7-5 و6-2 و7-5 ليواجه في الدور القادم الأميركي فرانسيس تيافوي، المصنف 23 عالمياً، الذي أزاح الكازاخي ألكسندر بوبليك 3-6 و7-6 (7-1) و7-6 (7-3) و6-4.

وتأهل الأميركي جاك سوك إلى الدور الثالث بفوزه على مواطنه ماكسيم كريسي 6-4 و6-4 و3-6 و7-6 (7-1) ليضرب موعداً مع الأسترالي جيسون كوبلر الفائز على النمساوي دنيس نوفاك 6-3 و6-4 و6-4.