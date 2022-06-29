وحسم الصربي المواجهة في ساعتين و3 دقائق بنتيجة 6-1 و6-4 و6-2.

ويواجه دجوكوفيتش في الدور القادم مواطنه ميومير كيكمانوفيتش، المصنف 30 عالمياً، والفائز على التشيلي أليخاندرو تابيلو بنتيجة 7-6 (7-4) و7-6 (7-3) و3-6 و6-3 في مباراة استمرت 3 ساعات.

قال الصربي "أنا سعيد جدًا بأدائي اليوم... لم يكن من السهل الإرسال بسبب الرياح"، علمًا أن مباريات الأربعاء تأجل انطلاقها لنحو ساعتين بسبب الأمطار باستثناء الملعب الرئيسي حيث لعب دجوكوفيتش والملعب الرقم 1 المجهزين بسقفين متحركين.

وتابع "بإمكاني القول إني سعيد بالطريقة التي رفعت فيها أدائي خلال يومين وآمل في أن أستمر في التطور مع تقدم البطولة".

وفي أبرز النتائج، ودّع رود المصنف ثالثًا في البطولة والسادس عالميًا بخسارته أمام الفرنسي أوغو أومبير (112)، 6-3 و2-6 و5-7 و4-6.

ويلتقي أومبير تاليًا مع البلجيكي دافيد غوفان الفائز على الأرجنتيني سيباستيان باييس 6-1، 6-2، 6-4.

