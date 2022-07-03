وحسم الصربي المواجهة أمام الهولندي بنتيجة 6-2 و4-6 و6-1 و6-2 خلال ساعتين و39 دقيقة.

وسيلاقي دجوكوفيتش في ربع النهائي الإيطالي يانيك سينر، المصنف 13 عالمياً، والفائز على الإسباني كارلوس ألكاراث، السابع عالمياً، بنتيجة 6-1 و6-4 و6-7 (8-10) و6-3.

