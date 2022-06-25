حدث تاريخي يتزامن مع انطلاق بطولة ويمبلدون من قبل beIN SPORTS June 25, 2022 15:15 3:12 دقيقة يتزامن انطلاق بطولة ويمبلدون مع ذكرى مرور مائة عام على إنشاء الملعب الرئيسي لنادي العموم الإنكليزي للتنس. وشهد هذا الصرح الرياضي سلسلة تحديثات وأشغال تعكس القيمة التاريخية والرؤى المستقبلية لهذا الملعب. تقارير إخبارية بطولة ويمبلدون للتنس ويمبلدون -آخر الفيديوهات 3:12 دقيقة حدث تاريخي يتزامن مع انطلاق بطولة ويمبلدون 2:15 دقيقة مزاد فريد من نوعه لمجموعة من القطع التاريخية 1:06 دقيقة مراسم تقديم النزال المرتقب بين ألفاريس وغولوفكين 0:36 دقيقة المهاجم النيجيري أوونيي إلى نوتنغهام بصفقة قياسية 1:18 دقيقة كيروش يتحدّث عن الاتحاد المصري لكرة القدم 0:41 دقيقة نادي تورونتو يقدم لاعبه الجديد لورينزو إينسيني 2:22 دقيقة الغموض يحوم حول ميركاتو ميلان 3:06 دقيقة ملعب وهران الأولمبي الجديد .. تحفة معمارية جميلة 0:38 دقيقة هورنتس يستعين مجدداً بالمدرب كليفورد 1:01 دقيقة منتخب فرنسا للشباب يكتسح إيطاليا برباعية