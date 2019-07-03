واحتاج دجوكوفيتش، الساعي إلى إحراز لقبه الخامس في ويمبلدون والسادس عشر الكبير في مسيرته، إلى ساعة و32 دقيقة لبلوغ الدور الثالث للمرة الـ11 توالياً والرابعة عشرة في مسيرته من أصل 15 مشاركة له في ويمبلدون التي أحرز لقبها أربع مرات أعوام 2011 و2014 و2015 و2018 وحل فيها وصيفاً عام 2013.

ولم ينته مشوار الصربي عند الدور الثاني لهذه البطولة سوى مرة واحدة عام 2008 حين خرج على يد الروسي مارات سافين، وهو يلتقي في الدور المقبل البولندي هوبرت هوركاس الذي تخطى الأرجنتيني ليوناردو ماير بعد مباراة ماراثونية استغرقت ساعتين و55 دقيقة 6-7 (4-7) و6-1 و7-6 (9-7) و6-3.

وحسم دجوكوفيتش المجموعة الأولى 6-3 بعد أن كان متقدماً 5-1 قبل أن يخسر إرساله في الشوط السابع، ما فتح الباب أمام منافسه الأميركي، البالغ 26 عاما والذي لم يسبق له أن ذهب أبعد من الدور الثاني في بطولات الغراند سلام، للفوز بشوطين آخرين قبل أن يخسر المجموعة في 27 دقيقة.

وفي المجموعة الثانية، حقق الصربي الفارق في الشوطين الثالث والخامس اللذين حسمهما على إرسال كودلا وتقدم 4-1، لكن سيناريو الشوط الأول تكرر بخسارته إرساله في الشوط السادس إلا أنه رد في الشوط التالي ثم حسم المجموعة على إرساله 6-2 في غضون 31 دقيقة.

وضرب الصربي منذ الشوط الأول للمجموعة الثالثة، ما سمح له بالتقدم 2-صفر ومهد الطريق أمامه رغم محاولات منافسه الأميركي لحسمها 6-2 في 34 دقيقة.



