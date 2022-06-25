كتبت كيز (27 عاماً) المصنفة 24 عالمياً على تويتر "هذا ليس ما كنت أتمنى أن أقوله قبل أيام قليلة من ويمبلدون، لكن لسوء الحظ لا بد لي من الانسحاب بسبب إصابة في البطن".

وتابعت الفائزة بستة ألقاب في مسيرتها "أشعر بخيبة أمل كبيرة، لكن صحتي تأتي في المرتبة الأولى ويحتاج جسدي إلى وقت للتعافي بنسبة 100 في المئة. الكثير من الحب لجماهير لندن. أراكم العام المقبل".

وخسرت كيز نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة أمام مواطنتها سلون ستيفنز عام 2017، ووصلت إلى المربع الذهبي لإحدى بطولات الـ "غراند سلام" ثلاث مرات (أستراليا 2015 و2022 ورولان غاروس 2018).

