ولم يسبق للأسترالية البالغة 25 عاماً والفائزة بلقب وحيد كبير في مسيرتها حتى الآن (رولان غاروس عام 2019)، أن ذهبت أبعد من الدور الرابع في البطولة الإنكليزية وذلك مرة واحدة فقط من أصل أربع مشاركات سابقة في القرعة الرئيسية (من دون احتساب التصفيات).

وبدت بارتي، القادمة من مشاركة مخيبة في رولان غاروس حيث اضطرت للانسحاب في الدور الثاني بسبب الإصابة، في طريقها لفوز سهل على سواريس نافارو بعد حسمها المجموعة الأولى من دون مقاومة بكسرها إرسال منافستها مرتين.

ثم اعتقدت بارتي أنها حسمت الأمور لصالحها حين كسرت إرسال الإسبانية مرة ثالثة في المجموعة الثانية حين كانت النتيجة متعادلة 4-4، لكن منافستها العائدة مؤخراً للملاعب بعد تغلبها على السرطان، ردّت سريعاً في الشوط التالي لتحتكم بعدها اللاعبتان إلى شوط فاصل هيمنت عليه سواريس نافارو تماماً وحسمته 7-1.

لكن بارتي حافظت على رباطة جأشها واستعادت زمام المبادرة في المجموعة الثالثة وقدّمت أداء مماثلاً للمجموعة الأولى، لتنهيها بنفس النتيجة 6-1.

ولم تظهر بارتي أي تأثر بالإصابة التي تعرّضت لها في الورك وأجبرتها على الانسحاب من رولان غاروس، وهي علقت على ذلك بالقول "من الناحية البدنية، الملاعب العشبية أقل تطلباً (من الملاعب الترابية لملاعب رولان غاروس). أشعر اليوم أني 100 بالمئة".

وتلتقي الأسترالية في الدور الثاني الروسية آنا بلينكوفا أو المجرية تيميا بابوش.