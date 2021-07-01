وخلافاً لمباراتها الأولى التي خسرت فيها مجموعة أمام الإسبانية كارلا سواريس نافارو، حسمت بارتي المباراة بمجموعتين لكن ذلك لا يعني بأنها لم تواجه صعوبة، إذ ارتكبت العديد من الأخطاء المزدوجة على الإرسال والأخطاء المباشرة.

وكشفت بارتي بعد اللقاء أن بلينكوفا "جعلتني أعاني. لو ذهبت بعض النقاط في اتجاه مغاير لكانت القصة مختلفة"، لكنها نجحت في تخطي عقبة بلينكوفا والخروج منتصرة من أول مواجهة لها مع الروسية البالغة 22 عاماً والمصنفة 89 عالمياً.

وتلتقي الأسترالية في الدور الثالث التشيكية كاتيرينا سينياكوفا الفائزة بدورها على الأميركية كوكو فانديفيغه 4-6 و6-2 و6-2.

وتأهلت أيضاً الى الدور الثالث التشيكية باربورا كرايتشيوكوفا (17 عالميًا) حاملة لقب بطولة رولان غاروس على حساب الالمانية أندريا بيتكوفيتش 7-5، 6-4، ولحقت بها وصيفتها الروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا بفوزها على التشيكية كريستينا بليشكوفا 6-3، 6-3.

وودعت اليونانية ماريا ساكاري (18 عالميًا) التي بلغت نصف نهائي رولان غاروس، من الدور الثاني بعد سقوطها أمام الأميركية شيلبي رودجرز (46 عالميًا) 7-5، 6-4.