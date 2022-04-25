اللجنة الأولمبية الإيطاليّة تدعم قرار حظر مشاركة الروس والبيلاروس في ويمبلدون من قبل beIN SPORTS April 25, 2022 21:38 0:46 دقيقة أعرب جيوفاني مالاغو رئيس اللجنة الأولمبيّة الإيطاليّة عن دعمه لقرار حظر مشاركة اللاّعبين الرّوس والبيلاروس في نسخة العام الحالي من بطولة ويمبلدون للتنس. تقارير إخبارية ويمبلدون -آخر الفيديوهات 0:29 دقيقة اليوناني جونياس يعود مدرباً لبيراميدز 0:46 دقيقة الأولمبية الإيطالية تدعم حظر مشاركة اللاعبين الروس 2:41 دقيقة اليويفا يختار أجمل أهداف مباريات نصف النهائي 0:42 دقيقة تقارير - روديغر يوافق على الانتقال إلى ريال مدريد 0:36 دقيقة سيتي يخوض تدريباته الأخيرة قبل مواجهة ريال مدريد 1:04 دقيقة فان دايك يتوقع صعوبة المواجهة أمام فياريال 1:34 دقيقة غوارديولا: "نحترم ريال مدريد ونعرف إمكانياته" 3:21 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 34 1:35 دقيقة يوكوهاما مارينوس يجدد فوزه على سيدني 0:46 دقيقة تشافي يبرر أسباب خسارة برشلونة