واكتسحت تان المصنفة 115 عالمياً، بولتر في المجموعتين بنتيجة (6-1 و6-1) لتضرب بذلك موعداً مع الفائزة من المواجهة الأميركية الخالصة بين كوكو غوف وصيفة بطلة رولان غاروس وأماندا أنيسيموفا.

توملانوفيتش تواصل مسيرتها بنجاح

بدورها بلغت الأسترالية آيلا توملانوفيتش دور الستة عشر بفوزها على التشيكية باربورا كريتشيكوفا بمجموعتين لواحدة.

اللاعبة التشيكية نجحت في حسم المجموعة الأولى لصالحها بستة أشواط لاثنين إلا أن توملانوفيتش تمكنت من تعديل النتيجة بفوزها في المجموعة الثانية بستة أشواط لأربعة فارضة مجموعة ثالثة أنهتها أيضا لمصلحتها بستة أشواط لثلاثة لتعبر للدور المقبل.

