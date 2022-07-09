الجماهير التونسية فخورة بإنجاز أنس جابر من قبل beIN SPORTS July 9, 2022 21:00 2:10 دقيقة أكدت الجماهير التونسية أن خسارة أنس جابر للنهائي وإن أحزنتهم الا انها لا تنقص شيئا من مشاعر السعادة والافتخار لما أنجزته النجمة التونسية في ملاعب ويمبلدون. بطولة ويمبلدون للتنس أنس جابر الجماهير التونسية -آخر الفيديوهات 0:33 دقيقة إنتر يعلن تمديد عقد حارسه هاندانوفيتش 0:29 دقيقة ساوثهامبتون يدعم صفوفه بضم أريبو من رينجرز 0:39 دقيقة دي غروت تحرز لقب ويمبلدون في فئة الكراسي المتحركة 0:39 دقيقة تشيلسي يبدأ جولة تحضيرية في الولايات المتحدة 0:44 دقيقة تعادل البرتغال وسويسرا في بطولة أوروبا للسيدات 0:40 دقيقة ليدز يعلن استبعاد رافينيا من رحلة الفريق الإعدادية 2:11 دقيقة نهائي مرتقب في ويمبلدون بين دجوكوفيتش وكيريوس 1:59 دقيقة أنس جابر خسرت اللقب وكسبت الاحترام والتقدير 2:10 دقيقة الجماهير التونسية فخورة بإنجاز أنس جابر 0:35 دقيقة سفارة بريطانيا في تونس تعتذر من أنس والأخيرة توضح