نيماير كانت قد حسمت المجموعة الأولى لمصلحتها 6-4، إلا أن ماريا تمكنت من قلب النتيجة بفوزها في المجموعة الثانية 6-2، ثم أنهت المجموعة الثالثة 7-5 لتتأهل إلى نصف النهائي في ويمبلدون لأول مرة في مسيرتها.

