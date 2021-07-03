وعلى الرغم من خسارة كيربير لأولى مجموعات المباراة (2-6) إلا أنها عادت واكتسحت المجموعتين الثانية والثالثة (6-0) و(6-1) على التوالي.

وضمن الدور ذاته فازت كارولينا موتشوفا المصنفة الـ19 في البطولة على أناستاسيا بافليوتشينكوفا بمجموعتين دون رد بواقع (7-5) و(6-3).

من جانبها، واصلت البريطانية الشابة إيما رادوكانو، ابنة الـ18 عاماً المصنفة 338 عالمياً، مغامرتها في البطولة المشاركة فيها ببطاقة دعوة ببلوغها الدور الرابع حساب الرومانية سورانا كيرستيا 6-3 و7-5.

وأعربت البريطانية عن سعادتها بتحقيق إنجاز بلوغ الدور الرابع أمام الجمهور الحاضر في الملعب رقم واحد، قائلة "أنا باقية هنا ليوم إضافي! إنه بالتأكيد أطول مشوار لي. الجمهور لعب دوراً بمساندتي طيلة المباراة وساعدني على التأهل".

وتابعت "من كان يعتقد بأني سأفعل ذلك؟... عندما وضبت حقائبي من أجل القدوم الى هنا، قالت لي عائلتي +تضعين الكثير من ألبسة كرة المضرب!".

وتلتقي رادوكانو، المولودة في كندا من أب روماني وأم صينية قبل الانتقال الى بريطانيا في الثانية من عمرها، في الدور الرابع الأسترالية أيلا تومليانوفيتش الفائزة على اللاتفية يلينا أوستابنكو بطلة رولان غاروس لعام 2017 بنتيجة 4-6 و6-4 و6-2، في مباراة شهدت هجوماً من الفائزة على منافستها متهمة إياها بـ"كاذبة" بسبب طلبها وقتاً مستقطعاً طبياً حين كانت متخلفة صفر-4 في المجموعة الثالثة.

وتوجهت تومليانوفيتش الى الحكم بالقول "تعلم أنها تكذب، أليس كذلك؟ جميعنا نعلم ذلك".

ودخلت اللاعبتان في مشادة كلامية بعد اللقاء نتيجة ما بدر عن الأسترالية التي "لا يمكنها قول شيء مماثل. كيف بإمكانك أن تقولين (كاذبة) وأي شيء مماثل إذا كنت لا تعلمين شيئاً عن إصابتي" بحسب ما ردت أوستابنكو أمام وسائل الإعلام على منافستها.

وتابعت "لا يمكنك قول شيء مماثل أمام الجميع، أنت تنعتيني بالكاذبة. لا أعتقد أن تصرفها محترم"، كاشفة "ما قلت لها (بعد اللقاء) أنك لاعبة سيئة جداً بسبب التصرف الذي قامت به. كنت تفوزين لكن ذلك لا يعني أن باستطاعتك فعل ما تشائين".

واعتبرت أنها لو لم تكن مصابة في عضلات المعدة لتجاوزت المصنفة 75 عالمياً.

اليافعة غوف تواصل مسيرتها بنجاح

وتأهلت أيضاً الأميركية الشابة كوري غوف العشرون بفوزها على السلوفينية كايا يوفان 6-3 و6-3، حيث ستلتقي كيربر في الدور القادم.

كما تغلبت أيضاً الإسبانية باولا بادوسا المصنفة الثلاثين في البطولة على البولندية ماغدا لينيت 5-7 و6-2 و6-4.

وواصلت التشيكية باربورا كرايتشيوكوفا الرابعة عشرة وبطلة رولان غاروس لهذا الموسم مشوارها بفوزها على اللاتفية أناستازيا سيفاستوفا 7-6 (7-1) و3-6 و7-5، لتواجه الأسترالية آشلي بارتي الأولى أو التشيكية كاتيرينا سينياكوفا.