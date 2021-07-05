أنس جابر تكتب تاريخاً جديداً للمرأة العربية في ملاعب الكرة الصفراء من قبل beIN SPORTS July 5, 2021 19:31 2:17 دقيقة التونسية أنس جابر تصبح أول عربية تبلغ ربع نهائي بطولة ويمبلدون بفوزها على البولندية إيغا شفيونتيك بطلة رولان غاروس 2020 لتكتب تاريخاً جديداً للمرأة العربية في ملاعب الكرة الصفراء. تقارير إخبارية بطولة ويمبلدون للتنس أنس جابر -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة الدنمارك تستهل استعداداتها لمواجهة إنكلترا 2:17 دقيقة جابر تكتب تاريخاً جديداً للمرأة العربية في التنس 0:42 دقيقة ساوثغيت: "ساكا سيكون جاهزاً أمام الدنمارك" 3:31 دقيقة تفاصيل استعدادات إسبانيا قبل مواجهة إيطاليا 0:34 دقيقة دجوكوفيتش يعبر بسهولة إلى ربع نهائي بطولة ويمبلدون 0:30 دقيقة بارتي تتقدم بقوة إلى ربع نهائي بطولة ويمبلدون 1:10 دقيقة أويارثابال يشدد على قوة المنتخب الإيطالي 2:14 دقيقة مدافع إسبانيا يؤكد صعوبة المواجهة أمام إيطاليا 1:35 دقيقة ستونز يوضح أسباب صلابة دفاع المنتخب الإنكليزي 3:43 دقيقة آخر أخبار الأتزوري قبل مواجهة إسبانيا المرتقبة