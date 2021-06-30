واحتاجت التونسية، المتوجة بباكورة ألقابها في دورة برمنغهام الإنكليزية، إلى ساعة و21 دقيقة لتجاوز عقبة وليامس بمجموعتين دون رد 7-5 و6-صفر.

وضربت أنس جابر موعداً في الدور الثالث مع الإسبانية غاربيني موغوروزا، المصنفة 12 عالمياً، والفائزة على الهولندية ليزلي كركهوف 6-1 و6-4.

وقبل المباراة، أشادت فينوس وليامس باللاعبة التونسية معتبرة أنس جابر مصدر إلهام لها وللكثيرين.

وقالت فينوس المتوجة بلقب ويمبلدون خمس مرات: "سترون جيلاً آخراً كاملاً من السيدات يأتين من شمال إفريقيا إلى التنس والفضل كله يعود لها (أنس جابر)".

وأضافت الأميركية التي تبلغ 41 عاماً: "إنها تُلهم الكثير من الناس وأنا واحدة منهم".

وكانت النجمة التونسية استهلت مشاركتها في ويمبلدون بفوز سهل على السويدية ريبيكا بيترسون بمجموعتين دون رد.