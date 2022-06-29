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تصفيات كأس العالم
ويمبلدون

كونتافيت تغادر ويمبلدون

ودعت الإستونية آنيت كونتافيت، المصنفة الثانية، بطولة ويمبلدون للتنس من الدور الثاني اليوم الأربعاء بعد خسارتها 6-4 و6-صفر أمام الألمانية يوله نيماير التي أثارت الإعجاب في أول ظهور لها في البطولة.

reuters

ولم تستطع كونتافيت البالغ عمرها 26 عاماً مجاراة ضربات اللاعبة الألمانية الأرضية القوية وأصيبت بخيبة أمل في المراحل التالية من المباراة بعد أن أخفقت في العثور على إيقاعها في الملعب رقم واحد في أجواء مشمسة.  

وأطلقت نيماير البالغ عمرها 22 عاماً، والتي تراجعت للمركز 97 عالمياً بسبب مشاكل مع الإصابات، العنان لفرحتها بعد أن سددت كونتافيت في الشبكة في نقطة حسم المباراة.  

وارتكبت اللاعبة الإستونية، التي لم يحالفها النجاح هذا الموسم بعد نهاية قوية للعام الماضي، 24 خطأ سهلاً في مباراة استغرقت أقل من ساعة واحدة.
 

بطولة ويمبلدون للتنس آنيت كونتافيت
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