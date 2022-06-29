كونتافيت تغادر ويمبلدون

ولم تستطع كونتافيت البالغ عمرها 26 عاماً مجاراة ضربات اللاعبة الألمانية الأرضية القوية وأصيبت بخيبة أمل في المراحل التالية من المباراة بعد أن أخفقت في العثور على إيقاعها في الملعب رقم واحد في أجواء مشمسة.

وأطلقت نيماير البالغ عمرها 22 عاماً، والتي تراجعت للمركز 97 عالمياً بسبب مشاكل مع الإصابات، العنان لفرحتها بعد أن سددت كونتافيت في الشبكة في نقطة حسم المباراة.

وارتكبت اللاعبة الإستونية، التي لم يحالفها النجاح هذا الموسم بعد نهاية قوية للعام الماضي، 24 خطأ سهلاً في مباراة استغرقت أقل من ساعة واحدة.

