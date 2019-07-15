صحافة صربيا تحتفي ببطلها دجوكوفيتش وتصفه بـ"ملك التنس"

"بالطبع، لم يقدم أفضل ما لديه في كرة المضرب، لكنه عرف كيف يدير اللحظات الأكثر أهمية بفضل سلاحه الرئيسي، قوته الذهنية"، هذا ما كتبته صحيفة "بليتش" اليومية والتي خصصت صفحتها الأولى بعنوان بارز "نوفاك، ملك كرة المضرب".

وأضافت أنه على غير عاداته "لم يبد أي مشاعر طيلة المباراة".

ووصفت صحيفة "داناس" تتويج ديوكوفيتش بأنه "تاريخي"، مضيفة أن الجمهور "رأى كل ما يمكن رؤيته في مباراة كرة مضرب مثالية (...)، التشويق والدراما ونهاية سعيدة ... لدجوكوفيتش ".

من جهتها، كتبت صحيفة "فيتشيرنيي نوفوستي": "التاج الخامس للملك" في إشارة إلى اللقب الخامس لدجوكوفيتش في ويمبلدون والثاني توالياً.

وأشارت وسائل الإعلام الصربية إلى أنّ دجوكوفيتش بطل شعب بأكمله، وهو الأول في 70 عامًا الذي يفوز ببطولة ويمبلدون بعد إنقاذ كرتين حاسمتين لمصلحة فيدرر لحسم المباراة.

وأشادت صحيفة "بليتش" بنجمها وقالت "يجب أن نكون صادقين ونرى أن فيدرر لعب بشكل رائع. كان الأفضل في الملعب في معظم الوقت. نقطتا المباراة اللتان حصل عليهما كانتا رائعتين. لكنه أهدرهما...".

وبالنسبة لصحيفة "إنفورمر" فإن نوفاك "فاز على فيدرر والجمهور" الذي كان يساند اللاعب السويسري المتوج بلقب ويمبلدون ثماني مرات.

واعتبرت صحيفة "بوليتيكا" أن "كل شيء كان ضد دجوكوفيتش"، مضيفة "خصم يحمل الرقم القياسي في عدد الألقاب في بطولة ويمبلدون، نقطتان حاسمتان في المباراة، وجمهور بالكامل مع منافسه، كل الإحصاءات تقريبًا في مصلحة السويسري و(دجوكوفيتش) محروم من ضرباته الحاسمة معظم الوقت".

وختمت "بقلب الأبطال، فاز دجوكوفيتش بهذا النهائي، واحد من النهائيات الأكثر درامية في التاريخ"، لاسيما وأنه كان الأطول في تاريخ البطولة.

وكتب رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش في رسالة تهنئة لدجوكوفيتش: "كلما كان التحدي أكبر، كلما لعبت أكثر جرأة، كلما كان الخصم أقوى، كلما زاد تعطشك للفوز إثارة. كان أسلوب لعبك دائمًا، والباقي بعد كل فوز، مصدراً رائعاً للإلهام بالنسبة لجميع المواطنين الصرب".

من جانبها، أشادت وسائل الإعلام الكرواتية بتتويج دجوكوفيتش، وعنونت صحيفة "سبورتسكي نوفوستي" الرياضية مقالها بـ"الرائع"، فيما كتبت صحيفة "فيتشيرنيي ليست" اليومية "نوفاك دجوكوفيتش يفوز بلقبه الخامس في بطولة ويمبلدون بعد أن أنقذ نقطتين حاسمتين في المباراة النهائية".

ويعول دجوكوفيتش منذ فترة على خدمات النجم السابق لكرة المضرب الكرواتية غوران إيفانيسيفيتش الذي توج ببطولة ويمبلدون في عام 2001، والذي انضم إلى فريقه التدريبي.