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بطولة أمم أوروبا 2020
ويمبلدون

راونيتش يعلن انسحابه من بطولة ويمبلدون

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أعلن لاعب التنس الكندي ميلوش راونيتش انسحابه من بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى، في التنس، وذلك لعدم تعافيه من إصابة ربلة الساق.

AFP

وقال راونيتش، المصنف 18 عالميا،ً على حسابه في إنستاغرام السبت: "لقد أصبت ربلة ساقي، لقد عملت بجد من أجل التعافي لكنني تعرضت لانتكاسة بسيطة، لذلك لن أكون مستعداً لويمبلدون".

ولم يلعب راونيتش (30 عاماً) الذي غاب عن بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية الغراند سلام على ملاعب رولان غاروس، منذ 30 آذار/مارس الماضي عندما خسر أمام البولندي هوبرت هوركاتش في ثمن نهائي دورة ميامي الاميركية.

وانضم راونيتش الذي خاض نهائي البطولة الإنكليزية عام 2016، إلى القائمة الطويلة للغائبين في البطولة الإنكليزية على رأسها الإسباني رافايل نادال الثالث عالمياً واليابانية ناومي أوساكا الثانية عالمياً.

ميلوش راونيتش بطولة ويمبلدون للتنس
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