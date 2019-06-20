دل بوترو يغيب عن بطولة ويمبلدون



وأصيب دل بوترو الأربعاء خلال مباراته ضد الكندي دينيس شابوفالوف في دورة كوينز لدى تزحلقه نحو الشبكة في منتصف الشوط الثاني على الرغم من انه أنهى اللقاء فائزاً به 7-5 و6-4 قبل أن يعلن انسحابه بعده مباشرة.

وأظهرت الفحوصات التي خضع لها بأنه تعرض لكسر جديد في رضفة الركبة كما أعلن موكله على موقعه على حساب تويتر.

وكان دل بوترو تعرض للاصابة ذاتها في دورة شانغهاي في تشرين الأول/أكتوبر عام 2018 وقرر حينها عدم الخضوع لعملية جراحية مفضلاً اعتماد علاج طويل الأمد للتعافي.

وبعد غياب عن الملاعب دام 7 أشهر ومحاولة غير ناجحة للعودة في شباط/فبراير الماضي، خاض غمار أول دورة له مطلع أيار/مايو خلال دورة مدريد.









