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كوبا أمريكا 2019
ويمبلدون

دل بوترو يغيب عن بطولة ويمبلدون

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سيغيب الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو عن بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، لاصابته بكسر في رضفة الركبة وخضوعه لعملية جراحية "خلال الأيام المقبلة" كما ذكر موكله الخميس.

Reuters


وأصيب دل بوترو الأربعاء خلال مباراته ضد الكندي دينيس شابوفالوف في دورة كوينز لدى تزحلقه نحو الشبكة في منتصف الشوط الثاني على الرغم من انه أنهى اللقاء فائزاً به 7-5 و6-4 قبل أن يعلن انسحابه بعده مباشرة.

وأظهرت الفحوصات التي خضع لها بأنه تعرض لكسر جديد في رضفة الركبة كما أعلن موكله على موقعه على حساب تويتر.

وكان دل بوترو تعرض للاصابة ذاتها في دورة شانغهاي في تشرين الأول/أكتوبر عام 2018 وقرر حينها عدم الخضوع لعملية جراحية مفضلاً اعتماد علاج طويل الأمد للتعافي.

وبعد غياب عن الملاعب دام 7 أشهر ومحاولة غير ناجحة للعودة في شباط/فبراير الماضي، خاض غمار أول دورة له مطلع أيار/مايو خلال دورة مدريد.



                  
                  
 

خوان مارتن دل بوترو
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