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كأس أمم إفريقيا 2019
ويمبلدون

تكريم استثنائي للرومانية هاليب بعد فوزها بلقب ويمبلدون

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منحت الرئاسة الرومانية والكنيسة الأرثوذكسية سيمونا هاليب بطلة ويمبلدون أعلى الأوسمة في البلاد اليوم الإثنين بينما استقبلها المئات من عشاق التنس فور عودتها إلى رومانيا عقب فوزها على الأميركية سيرينا وليامس في النهائي مطلع الأسبوع.

Reuters

وأصبحت هاليب (27 عاماً) أول رومانية تفوز بلقب فردي السيدات في ويمبلدون بعد تغلبها على وليامس، الفائزة باللقب سبع مرات، بنتيجة 6-2 و6-2 في 56 دقيقة يوم السبت.  

وقالت هاليب والسعادة لا تسعها للصحفيين في مطار بوخارست الدولي وهي تمسك بجائزتها وباقة من الزهور والجماهير تهتف باسمها "تشبثت بفرصتي، بذلت قصارى جهدي ولهذا فزت".

وتابعت "احتفظت بتركيزي أمام سيرينا وهي واحدة من أفضل اللاعبات على مر العصور".  

وهو ثاني لقب تحققه هاليب بالبطولات الأربع الكبرى عقب فوزها في رولان غاروس في باريس العام الماضي.  

ومنحتها الرئاسة وسام نجمة رومانيا بينما كرمتها الكنيسة بجائزة رفيعة.

سيمونا هاليب
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