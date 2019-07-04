تغريم توميتش 50 ألف يورو لتقاعسه !

ونشر نادي عموم انكلترا بياناً "هو رأي الحكم أن أداء برنارد توميتش في مباراته في الدور الأول أمام جو-ويلفريد تسونغا لم يتطابق مع المعايير الاحترافية".

وتابع "لذلك تم تغريمه بمبلغ 45 ألف جنيه إسترليني (50 ألف يورو) سيتم خصمه من جائزته المالية".

وبامكان توميتش (26 عاماً) أن يستأنف القرار أمام مدير مجلس إدارة بطولات الغراند سلام الذي يشرف على البطولات الأربع الكبرى.

وخسر الاسترالي الذي اتهم سابقاً بعدم تقديمه كامل مستوياته، أمام الفرنسي جو-ويلفريد تسونغا 6-2 و6-1 و6-4 في 58 دقيقة الثلاثاء.

وقال توميتش المصنف 96 عالمياً راهنا والذي كان بين العشرين الأوائل في عام 2011 "اعتقد أنني قدمت افضل ما لدي. لكني لعبت بشكل سيء جدًا".

وعندما سئل عما اذا كان سعيداً بمستواه على أرض الملعب، اجاب "السؤال التالي لو سمحتم".

وكان توميتش شن حملة على منظمي بطولة ويمبلدون في الماضي، وتم تغريمه قبل سنتين بعد اقراره بتعمد الاصابة وعبر عن ملله خلال خسارته ضد الالماني زفيريف.

كما تخلت شركة "هيد" لتجهيزات المضارب عن رعايته.