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بطولة أمم أوروبا 2020
ويمبلدون

بيريتيني بثبات إلى رابع أدوار بطولة ويمبلدون

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بلغ الإيطالي ماتيو بيريتيني الدور الرابع للبطولة الكبرى الثالثة توالياً، وذلك بفوزه على السلوفيني ألياج بيديني 6-4 و6-4 و6-4 السبت في بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة بطولات غراند سلام.

Reuters

واحتاج ابن الـ25 عاماً إلى ساعة و42 دقيقة كي يحجز مقعده في الدور الرابع للمرة الثانية توالياً في البطولة الإنكليزية والثالثة في الغراند سلام هذا الموسم، على أمل تكرار إنجازه في بطولة أميركا المفتوحة عام 2019 حين بلغ نصف النهائي.

ويلتقي الإيطالي الذي وصل الشهر الماضي الى ربع نهائي رولان غاروس، في الدور الرابع البيلاروس إيليا إيفاشكا الذي تغلب بدوره على الأسترالي جوردن تومسون بنفس النتيجة 6-4 و6-4 و6-4.

كما بلغ البولندي هوبرت هوركاش الرابع عشر في البطولة، الدور الرابع للمرة الأولى على الإطلاق في البطولات الكبرى، بفوز بطل دورة ميامي الألف نقطة للماسترز على الكازخستاني ألكسندر بوبليك 6-3 و6-4 و6-2، ليواجه الروسي أندري مدفيديف الثاني أو الكرواتي مارين سيليتش الثاني والثلاثين.

كما تأهل الإيطالي لورنتسو سونيغو الثالث والعشرون على البطولة بفوزه على الأسترالي جيمس داكوورث 6-3 و6-4 و6-4، ليلتقي الأسطورة السويسرية روجيه فيدرر السادس أو البريطاني كاميرون نوري في الدور القادم.

 
 

بطولة ويمبلدون للتنس ماتيو بيريتيني
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