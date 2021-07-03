بيريتيني بثبات إلى رابع أدوار بطولة ويمبلدون

واحتاج ابن الـ25 عاماً إلى ساعة و42 دقيقة كي يحجز مقعده في الدور الرابع للمرة الثانية توالياً في البطولة الإنكليزية والثالثة في الغراند سلام هذا الموسم، على أمل تكرار إنجازه في بطولة أميركا المفتوحة عام 2019 حين بلغ نصف النهائي.

ويلتقي الإيطالي الذي وصل الشهر الماضي الى ربع نهائي رولان غاروس، في الدور الرابع البيلاروس إيليا إيفاشكا الذي تغلب بدوره على الأسترالي جوردن تومسون بنفس النتيجة 6-4 و6-4 و6-4.

كما بلغ البولندي هوبرت هوركاش الرابع عشر في البطولة، الدور الرابع للمرة الأولى على الإطلاق في البطولات الكبرى، بفوز بطل دورة ميامي الألف نقطة للماسترز على الكازخستاني ألكسندر بوبليك 6-3 و6-4 و6-2، ليواجه الروسي أندري مدفيديف الثاني أو الكرواتي مارين سيليتش الثاني والثلاثين.

كما تأهل الإيطالي لورنتسو سونيغو الثالث والعشرون على البطولة بفوزه على الأسترالي جيمس داكوورث 6-3 و6-4 و6-4، ليلتقي الأسطورة السويسرية روجيه فيدرر السادس أو البريطاني كاميرون نوري في الدور القادم.



