العربية
English
Français
كوبا أمريكا 2019
ويمبلدون

بطولة ويمبلدون: دجوكوفيتش يتجاوز عقبة هوركاش بصعوبة

من قبل

بلغ الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول وحامل اللقب الدور الرابع من بطولة ويمبلدون الإنكليزية في كرة المضرب، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بفوزه الصعب الجمعة على البولندي هوبرت هوركاش 7-5 و6-7 (5-7) و6-1 و6-4.

AFP

وخلافا لمواجهتهما الوحيدة السابقة في أيار/مايو الماضي خلال الدور الأول من بطولة رولان غاروس حين فاز 6-4 و6-2 و6-2، عانى دجوكوفيتش كثيرا لتخطي منافسه البولندي العنيد.

واحتاج دجوكوفيتش، الساعي إلى إحراز لقبه الخامس في ويمبلدون والسادس عشر الكبير في مسيرته، إلى أكثر من ثلاث ساعات بقليل لإنهاء اللقاء لصالحه بعد معركة حامية مع البولندي البالغ 22 عاما، لاسيما في المجموعة الثانية التي انتزعها من منافسه الصربي بعد ساعة و6 دقائق مثيرة.

ويلتقي دجوكوفيتش في الدور الرابع الفائز من مباراة الكندي فيليس أوجيه-آلياسيم (18 عاما) والفرنسي أوغو هومبير.
 

نوفاك دجوكوفيتش
السابق ويمبلدون: هاليب تمرّ بيسر
اقرأ
ويمبلدون: هاليب تمرّ بيسر
التالي

آخر الأحداث