بطولة ويمبلدون: دجوكوفيتش يتجاوز عقبة هوركاش بصعوبة

وخلافا لمواجهتهما الوحيدة السابقة في أيار/مايو الماضي خلال الدور الأول من بطولة رولان غاروس حين فاز 6-4 و6-2 و6-2، عانى دجوكوفيتش كثيرا لتخطي منافسه البولندي العنيد.

واحتاج دجوكوفيتش، الساعي إلى إحراز لقبه الخامس في ويمبلدون والسادس عشر الكبير في مسيرته، إلى أكثر من ثلاث ساعات بقليل لإنهاء اللقاء لصالحه بعد معركة حامية مع البولندي البالغ 22 عاما، لاسيما في المجموعة الثانية التي انتزعها من منافسه الصربي بعد ساعة و6 دقائق مثيرة.

ويلتقي دجوكوفيتش في الدور الرابع الفائز من مباراة الكندي فيليس أوجيه-آلياسيم (18 عاما) والفرنسي أوغو هومبير.

