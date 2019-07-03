بطولة ويمبلدون: توميتش يواجه غرامة لخسارته المذلة

وخسر الأسترالي الجدلي الذي اتهم سابقاً بعدم تقديمه كامل مستوياته، أمام الفرنسي جو-ويلفريد تسونغا 6-2 و6-1 و6-4 في 58 دقيقة.

وكانت هذه الخسارة أقل بأربع دقائق فقط من الوقت الذي احتاجه السويسري روجيه فيدرر للتفوق على الكولومبي أليخاندرو فاليا في عام 2004.

قال توميتش المصنف 96 عالمياً راهناً والذي كان بين العشرين الأوائل في عام 2011 "أعتقد أنني قدمت أفضل ما لدي. لكني لعبت بشكل سيء جداً".

وعندما سئل عما إذا كان سعيداً بمستواه على أرض الملعب أجاب "السؤال التالي لو سمحتم".

وكان توميتش شن حملة على منظمي بطولة ويمبلدون في الماضي.

تم تغريمه قبل سنتين بعد إقراره بتعمد الإصابة وعبر عن ملله خلال خسارته ضد الألماني ميشا زفيريف.

كما تخلت شركة "هيد" لتجهيزات المضارب عن رعايته.

وتوميتش لن يكون أول لاعب يتعرض لغرامة مماثلة، فقد حرمت الأميركية آنا تاتيشفيلي من جائزتها في الدور الأول من بطولة رولان غاروس "لعدم تقديمها مستوى احترافياً".

خسرت أمام اليونانية ماريا ساكاري 6-صفر و6-1 في 55 دقيقة فقط، لكنها اعترضت على غرامتها مدعية أنها وقعت ضحية تمييز.