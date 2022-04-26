السماح للاعبين غير المطعمين بالمشاركة في بطولة ويمبلدون

من قبل beIN SPORTS April 26, 2022 14:18 أعلن منظمو بطولة ويمبلدون للتنس اليوم الثلاثاء السماح للاعبين غير المطعمين بالمشاركة في نسخة هذا العام.