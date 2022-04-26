السماح للاعبين غير المطعمين بالمشاركة في بطولة ويمبلدون من قبل beIN SPORTS April 26, 2022 14:18 أعلن منظمو بطولة ويمبلدون للتنس اليوم الثلاثاء السماح للاعبين غير المطعمين بالمشاركة في نسخة هذا العام. Reuters ويمبلدون السابق اللجنة الأولمبية الإيطاليّة تد اقرأ التالي ar آخر الأحداث April 26, 2022 14:18 السماح للاعبين غير المطعمين بالمشاركة في ويمبلدون April 25, 2022 21:38 الأولمبية الإيطالية تدعم حظر مشاركة اللاعبين الروس April 21, 2022 20:07 دجوكوفيتش ينتقد قرار نادي عموم إنكلترا للتنس April 21, 2022 19:59 روبليف يصف إقصاء الروس والبيلاروس بالـ"تمييز" April 20, 2022 16:40 بطولة ويمبلدون تفرض حظرا على مشاركة اللاعبين الروس July 11, 2021 20:19 كوبسكي وكرافتشيك يتوجان بلقب زوجي المختلط July 11, 2021 18:34 دجوكوفيتش يحرز لقب بطولة "ويمبلدون" July 10, 2021 21:19 ويمبلدون| لقب زوجي السيدات من نصيب هسييه ومرتنز July 10, 2021 18:56 دجوكوفيتش وبيريتيني للبحث عن إنجاز تاريخي July 10, 2021 16:58 بارتي تتغّلب على بليشكوفا وتحرز لقب بطولة ويمبلدون آخر الأحداث April 26, 2022 14:18 السماح للاعبين غير المطعمين بالمشاركة في ويمبلدون April 25, 2022 21:38 الأولمبية الإيطالية تدعم حظر مشاركة اللاعبين الروس April 21, 2022 20:07 دجوكوفيتش ينتقد قرار نادي عموم إنكلترا للتنس April 21, 2022 19:59 روبليف يصف إقصاء الروس والبيلاروس بالـ"تمييز" April 20, 2022 16:40 بطولة ويمبلدون تفرض حظرا على مشاركة اللاعبين الروس July 11, 2021 20:19 كوبسكي وكرافتشيك يتوجان بلقب زوجي المختلط July 11, 2021 18:34 دجوكوفيتش يحرز لقب بطولة "ويمبلدون" July 10, 2021 21:19 ويمبلدون| لقب زوجي السيدات من نصيب هسييه ومرتنز July 10, 2021 18:56 دجوكوفيتش وبيريتيني للبحث عن إنجاز تاريخي July 10, 2021 16:58 بارتي تتغّلب على بليشكوفا وتحرز لقب بطولة ويمبلدون