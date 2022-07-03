التشيكية بوزكوفا إلى ربع نهائي بطولة ويمبلدون

واستفادت التشيكية البالغة 23 عاماً من الأخطاء المباشرة الـ24 التي ارتكبتها غارسيا في اللقاء، مقابل 4 فقط لمنافستها التي لم يسبق لها أن ذهبت أبعد من الدور الثاني في أي من مشاركاتها الـ13 السابقة في البطولات الكبرى.

وعلقت المصنفة 66 عالمياً على مسارها في ويمبلدون، قائلة "لا أعلم كيف وصلت الى هنا"، أي الى ربع النهائي حيث تتواجه مع التونسية أنس جابر المصنفة ثانية عالمياً أو البلجيكية إليز مرتنز لمكان في دور الأربعة.

وكانت غارسيا، المتوجة في 25 الشهر الماضي بلقبها الأول منذ 2019 بفوزها في نهائي دورة باد هومبورغ الألمانية على الكندية بيانكا أندرييسكو، تمني النفس بأن تكرر سيناريو عام 2017 حين وصلت في رولان غاروس الى ربع النهائي الأول لها والأخير في البطولات الكبرى، لكن مشوارها في ويمبلدون توقف عند الدور الرابع للمرة الثانية من أصل تسع مشاركات.

من جهتها، حققت الألمانية تاتيانا ماريا (34 عاما) المصنفة 103 عالمياً المفاجأة باقصائها اللاتفية ييلينا اوستابنكو بطلة رولان غاروس السابقة بالفوز عليها 5-7 و7-5 و7-5 علما بأنها تخلفت 1-4 في المجموعة الثانية وانقذت كرتين كانتا كفيلتين بخسارتها المباراة.

وهي المرة الأولى التي تبلغ فيها ماريا الدور ربع النهائي في البطولة الإنكليزية علماً بأنها شاركت فيها للمرة الأولى عام 2007، ولم يسبق لها أن تخطت الدور الثالث في أي من بطولات الغراند سلام أيضاً خلال مسيرتها.

وقالت ماريا التي عادت الى الملاعب قبل أقل من عام بعد أن وضعت مولودها الثاني "أنا فخورة جداً كوني أما. إنه أجمل شعور في العالم".

وأضافت "أعشق أولادي. القيام بالإمرين (تربيتهم وممارسة اللعبة). هذا أمر مميز".