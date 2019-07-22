وذكر الحساب الرسمي للريان على تويتر "في حضور الشيخ علي بن سعود آل ثاني، وقع الدولي الجزائري ياسين إبراهيمي على عقود انتقاله للرهيب لمدة ثلاثة مواسم قادماً من نادي بورتو البرتغالي".

وكان الريان ذكر في وقت سابق الإثنين: "أجرى الدولي الجزائري ياسين إبراهيمي لاعب بورتو الفحص الطبي بمستشفى اسبيتار، وذلك تمهيداً للتوقيع للريان".

وبات إبراهيمي الذي توّج مؤخراً مع منتخب بلاده بلقب كأس الأمم الإفريقية على حساب السنغال، المحترف الثالث بصفوف الريان بعد الأرجنتيني غابريال ميركادو (من إشبيلية الإسباني)والكاميروني فرانك كوم (من الترجي التونسي).

وبدأ إبراهيمي (29 سنة) مشواره مع رين الفرنسي (2008-2013) أعير خلالها مرتين، الأولى إلى كليرمون الفرنسي (2009-2010)، والثانية إلى غرناطة الإسباني (2012-2013)، قبل أن ينضم بصفة نهائية لصفوف الأخير (2013-2014)، ومنه إلى بورتو الذي توج معه بلقب الدوري المحلي عام 2018 ووصل معه إلى نهائي الكأس المحلية وكأس رابطة الأندية في 2016 و2019 توالياً.

وولد إبراهيمي في باريس ودافع عن ألوان المنتخبات العمرية لفرنسا من 2006 حتى 2012 (من دون 16 عاماً حتى دون 21)، قبل أن يقرر بعدها أن يدافع عن قميص بلده الأم حيث خاض مباراته الأولى بألوان الجزائر في آذار/مارس 2013 ضد بنين (3-1) في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال 2014.