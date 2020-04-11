عبر البرازيلي كوتينيو عن رغبته بالعودة إلى إنكلترا، وذلك بعدما خاض مع فريقه الحالي بايرن ميونيخ الألماني مواجهة ذهاب دوري أبطال أوروبا في لندن ضد تشيلسي، وذلك بحسب تصريحات لوكيل أعمال كوتينيو، كيا جورابشيان نقلتها وسائل إعلام إسبانيّة وبريطانية، اليوم السبت.

وكان اللاعب البالغ من العمر 27 والمنتقل إلى برشلونة مطلع عام 2018، بعقد يمتد إلى خمس سنوات، خاض موسماً جيداً مع بايرن ميونيخ الألماني على سبيل الإعارة، لكن الفريق البافاري لم يفعّل خيار الشراء الذي يمتلكه مقابل 120 مليون يورو.

وقال وكيل اللاعب: "بعد اللعب في إنكلترا، تحدثنا كثيراً، الدوري الممتاز هو البطولة التي لطالما أحبها، والتي يُحب أن يلعب فيها ويرغب في العودة إليها".

وكان كوتينيو قضى 5 مواسم ونصف في ليفربول بين عامي 2013 و 2018، قبل أن ينجز انتقاله للنادي الكتالوني، ولكنه مع موكله يعلمان اليوم أن سوق انتقالات اللاعبين، أصبح مرتبطاً بشكل كبير بحالة الارتباك الاقتصادية والرياضية التي سببها فيروس كورونا.

ويؤكد جورابشيان أن أزمة فيروس كورونا شلت جميع المحادثات، وأنهم يدركون الآن أن السوق سيتغير كثيراً هذا الصيف على المستوى الاقتصادي: "سيكون من الضروري معرفة الظروف الاقتصادية التي تعيشها جميع الأندية، بما في ذلك برشلونة".

وامتنع كوتينيو في أكثر من مناسبة صحفية مع بايرن ميونيخ، عن الافصاح ولو تلميحاً، حول وجهته القادمة أو حتى العودة إلى برشلونة مكتفياً دائماً بالقول: "سنرى".

ويأتي تصريح موكل اللاعب ربما كإشارة للأندية الإنكليزية حتى تفكر بلاعبه الذي لم يقدم ما هو مأمولٌ منه في كامب نو، ولم يرسل بايرن ميونيح إشارات التمسك به.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو أن تشيلسي قد يكون الأوفر حظاً للتوقيع مع كوتينيو، بالأخص بعدما تعثرت مفاوضات البلوز مع مواطنه ويليان، كما تطرقت إلى نادٍ آخر مهتم باللاعب وهو ليستر سيتي.