ويبدو أن العلاقة بين فيرنر ومواطنه مدرب تشيلسي توماس توخيل ليست بأفضل حالاتها بعد أن وجه الأخير انتقادات لفيرنير الذي لم يسجل سوى ثلاثة وعشرين هدفا في تسع وثمانين مباراة منذ وصوله في 2020 .. إلا أن الأخبار تشير إلى اهتمام لايبتسيتش في استعادة خدمات فيرنير كما تم عرض المهاجم الألماني على يوفنتوس من أجل تعويض رحيل المدافع دي ليخت إلى بايرن ميونيخ.

