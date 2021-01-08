هالر من وست هام إلى أياكس أمستردام من قبل beIN SPORTS January 8, 2021 14:55 0:38 دقيقة انتقل المهاجم سيباستيان هالر من وست هام الانكليزي إلى أياكس أمستردام الهولندي لمدة أربعة مواسم مقابل صفقة بلغت 22,5 مليون يورو كما أعلن الأخير الجمعة. تقارير إخبارية وست هام يونايتد أياكس أمستردام -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة هالر من وست هام إلى أياكس أمستردام 0:49 دقيقة تأجيل ذهاب نصف نهائي "كوبا سودأمريكانا" 3:24 دقيقة هل سيرحل سيميوني عن أتلتيكو مدريد؟ 0:44 دقيقة زيدان يتحصل على الضوء الأخضر لحضور مباراة أوساسونا 1:04 دقيقة استبعاد أحمد أحمد من الترشّح لرئاسة الـ"كاف" 17:48 دقيقة مجموعات قوية في دوري أبطال إفريقيا 0:51 دقيقة ديك باوند يشكّك في إقامة أولمبياد طوكيو ! 1:00 دقيقة إقرار إقامة مباراة أستون فيلا وليفربول 0:50 دقيقة اليابان تطمئن العالم: أولمبياد طوكيو ستكون "آمنة" 2:02 دقيقة تفاعل كبير للرياضيين مع أحداث "الكابيتول"