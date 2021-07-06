وقال رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي: "يُسعدنا الترحيب بأشرف حكيمي في باريس سان جيرمان اليوم".

وأضاف ناصر غانم الخليفي: "يُظهر هذا التعاقد مستوى طموحاتنا. نواصل بناء شيء مميز للغاية. رغم أنّ عمر أشرف لا يتجاوز 22 عامًا فقد أثبت نفسه بالفعل كواحد من أكثر المدافعين موهبة في عالم كرة القدم".

وتابع: "هذه هي المعايير التي وضعناها في النادي. أعلم أن أشرف سيحظى بمسيرة رائعة معنا والنادي بأكمله يتمنى له كل التوفيق بألوان فريقنا".

ووقّع الدولي المغربي (36 مباراة دولية سجّل خلالها 4 أهداف) القادم من إنتر الإيطالي عقداً مع الفريق الباريسي لمدّة خمس سنوات يمتدّ حتّى 30 يونيو 2026.



