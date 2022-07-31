نادي قطر يتعاقد رسمياً مع المغربي بانون من قبل beIN SPORTS July 31, 2022 17:56 0:32 دقيقة أعلن نادي قطر اليوم الأحد عن تعاقده رسمياً مع المدافع الدولي المغربي ولاعب الأهلي المصري بدر بانون. تقارير إخبارية ميركاتو نادي قطر بدر بانون -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة التعادل يحسم مباراة سندرلاند وكوفنتري سيتي 0:32 دقيقة نادي قطر يتعاقد رسمياً مع المغربي بانون 0:31 دقيقة فيرستابن يفوز بجائزة المجر الكبرى 3:58 دقيقة أرقام جديدة في دورة ألعاب الكومنولث 1:23 دقيقة هيغواين يحقق أول هاتريك له مع إنتر ميامي 2:35 دقيقة موسم استثنائي يرافق النسخة الحالية لدوري نجوم قطر 2:30 دقيقة نهائي مرتقب في "يورو السيدات" بين إنكلترا وألمانيا 2:41 دقيقة الاتحاد يحافظ على لقبه بطلاً للدوري الليبي 0:28 دقيقة برشلونة يهزم نيويورك ريد بولز بثنائية ودياً 0:53 دقيقة ألكاراث يصعد إلى نهائي بطولة كرواتيا للتنس