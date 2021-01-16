وذكر النادي في بيانهِ، أن عقدَ اللاعب ِ البالغ من العمر ستة وعشرين عاماً، سيمتد حتى نهايةِ الموسم، مع وجود أحقية لميلان في شراء اللاعب ِ في حال رغبَ بذلك

ويخوضُ ميتي موسمه الثالثَ في الكالتشو، بعدما انتقل إلى تورينو في ألفين وثمانية َ عشر قادماً من موناكو، حيث لعب مع التورو 94 مباراة ً في موسمين ونصف الموسم، سجل فيها ثلاثة أهداف، وسيرتدي لاعبُ خط ِ الوسط الرقمَ ثمانية عشر مع ميلان.