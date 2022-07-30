وذكر مونتشي أن النادي اللندني كان في مفاوضات مستمرة لمدة شهر، وتوصل لاتفاق مع إشبيلية وكذلك مع اللاعب قبل أيام، ولكن في اللحظة الأخيرة وبعد التوصل لاتفاق كامل تراجع تشيلسي بسبب بعض الشكوك حول إن كان كوندي اللاعب المناسب للفريق أم لا.

وواصل مونتشي تصريحاته قائلاً إنّ برشلونة تقدم بعرض أفضل، وحاول تشيلسي العودة إلى طاولة المفاوضات مجدداً، لكن الاتفاق كان قد تم مع النادي الكاتالوني.

وأوضح مونتشي أنّ كوندي انتقل إلى فريق شعر بالسعادة بالانتقال إليه، بينما تمكن إشبيلية من الحصول على أفضل عائد ممكن من انتقال المدافع الفرنسي.