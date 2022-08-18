موسم "الهجرة" من البريميرليغ نحو الليغا من قبل beIN SPORTS August 18, 2022 18:55 3:19 دقيقة سجلت سوق الانتقالات الصيفية الحالية استفادة العديد من أندية الدوري الإسباني من صفقات انتقال لاعبين من الدوري الإنكليزي الممتاز إليهم، وعلى رأس تلك الأندية برشلونة وريال مدريد. تقارير إخبارية الليغا ميركاتو ريال مدريد برشلونة البريميرليغ -آخر الفيديوهات 3:17 دقيقة اختتام أعمال ملتقى الإعلام الرياضي العربي في عمان 0:44 دقيقة عرض رسمي من الـ"يونايتد" لضمّ لاعب ريال كاسيميرو 3:19 دقيقة موسم "الهجرة" من البريميرليغ نحو الليغا 1:03 دقيقة أحداث مواجهة مانشستر سيتي وأستون فيلا محلّ إدانة 0:39 دقيقة تقارير - مينديش يعرض رونالدو على بوروسيا دورتموند! 0:33 دقيقة ضربة موجعة للمنتخب المكسيكي قبل مونديال 2022 2:59 دقيقة ليبرون جيمس باقٍ ضمن صفوف لوس أنجليس ليكرز 0:30 دقيقة انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة كأس سوبر لوسيل 0:40 دقيقة تشيلسي يحقق في إمكانية تعرض سون لإهانات عنصرية 1:02 دقيقة مطارات دبي تستعد لتسهيل عبور المشجعين إلى قطر