و كشف نادي الجنوب الفرنسي أن بايي الذي اجتاز الفحوصات الطبية بنجاج سيرتبط مع مرسيليا بعقد إعارة مع خيار الشراء ليعزز الدولي الإيفواري خط دفاع أولمبيك مرسيليا الذي سيشارك في دوري الأبطال هذا الموسم.
مرسيليا يستعير الإيفواري بايي من مانشستر يونايتد
و كشف نادي الجنوب الفرنسي أن بايي الذي اجتاز الفحوصات الطبية بنجاج سيرتبط مع مرسيليا بعقد إعارة مع خيار الشراء ليعزز الدولي الإيفواري خط دفاع أولمبيك مرسيليا الذي سيشارك في دوري الأبطال هذا الموسم.
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