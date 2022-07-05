ولم يكشف مانشستر يونايتد عن قيمة العقد، لكن تقارير صحافية كانت اشارت إلى أنه دفع مبلغاً مقداره 15 مليون يورو للحصول على خدمات مالاسيا.

وكان مالاسيا (22 عاماً و5 مباريات دولية) في طريقه للانضمام الى ليون الفرنسي، لكن مانشستر يونايتد تدخل في اللحظة الأخيرة الاسبوع الماضي ليحسم الصفقة في صالحه وسط رغبة اللاعب في الانتقال اليه.

وقال مالاسيا الذي خاض 136 مباراة في صفوف فينورد "ينتابني شعور رائع لانضمامي إلى مانشستر يونايتد".

ويسعى مانشستر يونايتد الى تعزيز صفوفه استعداداً للموسم المقبل الذي ينطلق في السادس من آب/أغسطس المقبل، علماً بأن صانع الألعاب الدنماركي كريستيان إريكسن وافق مبدئيا أيضاً على الانتقال إليه في صفقة حرة وهو سيخضع للفحص الطبي قريبا قبل التوقيع.

ويأمل فريق "الشياطين الحمر" في تعزيز صفوفهم أيضاً بالحصول على الهولندي فرنكي دي يونغ من برشلونة الإسباني، علما بأنه خسر العديد من لاعبي خط الوسط في نهاية الموسم الفائت أمثال الفرنسي بوبل بوغبا والصربي نيمانيا ماتيتش والإسباني خوان ماتا وجيسي لينغارد.

يذكر أن مانشستر يونايتد سيغادر في جولة خارجية إلى تايلاند وأستراليا في 8 الحالي يخوض خلالها مباريات استعدادية، على أن يبدأ مشواره في الدوري الإنكليزي الممتاز في 7 آب/أغسطس على أرضه ضد برايتون.