وقال يونايتد في بيان مقتضب "يُسعِدُ مانشستر يونايتد أن يُعلن عن توصل النادي الى اتفاق مع ريال مدريد في ما يخص انتقال المدافع الدولي الفرنسي الفائز بكأس العالم رافاييل فاران"، كاشفاً بأن الصفقة تنتظر الآن تجاوز الفحص الطبي الروتيني ووضع اللمسات الأخيرة على شروط اللاعب.

𝗕𝗼𝗻𝘀𝗼𝗶𝗿, 𝗥𝗲𝗱𝘀 👋



We have agreed a deal in principle for the transfer of @RaphaelVarane to United! 🔴⚪️⚫️#MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 27, 2021

وكانت الصحف الإنكليزية كشفت في وقت سابق الثلاثاء أنّ ريال مدريد ومانشستر يونايتد توصلا الى اتفاق مبدأي يقضي بانتقال فاران الى الثاني، مشيرة الى أنّ قيمة الصفقة ستكون بحدود 50 مليون يورو.

وينتهي عقد فاران (28 عاماً) مع النادي الملكي في 30 حزيران/يونيو عام 2022، لكن المدافع الفرنسي أعرب عن عدم رغبته في تجديد عقده وخوض تجربة جديدة في صفوف نادٍ آخر.

وتحدثت الصحف عن أنّ فاران سيتقاضى اجراً مقداره 12 مليون يورو مقابل 6.5 مليون كان يتقضاها في صفوف ريال مدريد.

ويملك فاران الفائز بكأس العالم مع منتخب "الديوك" عام 2018، خبرة كبيرة وسجلاً مظفراً في صفوف ريال مدريد حيث توج معه بطلاً لدوري أبطال أوروبا 4 مرات بالإضافة الى العديد من الالقاب المحلية.

وكان مانشستر أبرم صفقة كبيرة من خلال تعاقده مع الجناح الانكليزي الدولي جايدون سانشو من بوروسيا دورتموند الألماني تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي رسمياً، قبل أن يعلن في وقت لاحق تمديد عقد مدربه الحالي النرويجي أولي غونار سولشار لثلاثة أعوام إضافية (حتّى عام 2024)، مع خيار التجديد لعام إضافي.

وسيتوجه فاران الى مدينة مانشستر من أجل الخضوع للفحص الطبي تمهيداً لانتقاله رسمياً بعقد لأربع سنوات حتى حزيران/يونيو عام 2025 مع امكانية تجديده لسنة اضافية بحسب التقارير.

ويضم مانشستر يونايتد لاعبين فرنسيين هما لاعب الوسط بول بوغبا والمهاجم انتوني مارسيال.