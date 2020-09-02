

مانشستر يونايتد أكد تعاقده مع اللاعب الهولندي البالغ من العمر ثلاثة وعشرين عاماً لمدة خمسة مواسم قابلة للتجديد مشيداً بالدور الجيد الذي لعبه فان دوبيك مع أياكس في المنافسات الأوروبية.

وكان فان دوبيك مطلباً لعدد من الأندية الكبيرة في أوروبا قبل ان يتعاقد معه مانشستر يونايتد بعد أن ساهم الدولي الهولندي بعشرة أهداف وصنع إحدى عشرة تمريرة حاسمة في سبع وثلاثين مباراة الموسم الماضي حسبما أكده النادي الإنكليزي وهو الشيئ الذي جعله على قائمة اللاعبين المطلوبين في النادي.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية لضم اللاعب الدولي الهولندي لكن تقارير وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن يونايتد دفع مبدئيا 35 مليون جنيه استرليني (46.60 مليون دولار).

وقال فان دي بيك في بيان "الكلمات لا تسعفني لوصف مشاعري بعد الانضمام إلى هذا النادي العريق. أتوجه بالشكر إلى كل فرد في أياكس وهو النادي الذي تطورت فيه وسيحمل دائما مكانة خاصة في قلبي".

وأضاف: "حان الوقت للقيام بالخطوة التالية في مسيرتي واللعب على أعلى المستويات ولا يوجد مكان أفضل من مانشستر يونايتد".

وانضم فان دي بيك إلى النادي الهولندي في سن 11 عاماً وسجل 41 هدفاً وصنع 34 في 175 مباراة في كل المسابقات مع أياكس وفاز بلقب الدوري في موسم 2018-2019.

