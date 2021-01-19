الصحيفة كشفت توصل ألابا مع ريال مدريد إلى الاتفاق بشأن الانتقال المرتقب براتب سنوي يناهز 11 مليون يورو، بعقد لأربعة مواسم.

و بعد أن كان محط َّ أنظارِ الأنديةِ الكبرى في أوروبا، يبدو أن اللاعبَ حدد وجهتَه سابقا باختيار عملاقِ العاصمة الإسبانية.

المدافع النمساوي خريجُ أكاديمية بايرن ميونيخ كان تُوج مع الفريق البافاري بدوري أبطال أوروبا مرتين آخرُهما الموسمَ الماضي.

ألابا الذي طالما كان مطلبا للمدربِ زين الدين زيدان لم ينجحْ هو ووكيلُ أعمالِه في التوصلِ إلى اتفاق بشأن تمديد عقده مع النادي البافاري.

من جهته أكد جورج ألابا والد النجم النمساوي الذي يتولى مهمة إدارة شؤون نجله، في تصريح للقناة التلفزيونية الرياضية الألمانية "سبورت1" أنه "لم يُتخذ أي قرار حتى الآن ودافيد لم يوقع بعد مع ريال مدريد".

وكشف "إلى جانب ريال، هناك أيضاً أندية أخرى مهتمة، وما يهمه الآن أن يكون مركزا تماما على أدائه مع بايرن".

وفي مؤتمره الصحافي الثلاثاء عشية لقاء ضد ألكويانو من الدرجة الثالثة في دور الـ32 من مسابقة كأس إسبانيا، رفض المدرب الفرنسي للنادي الملكي زين الدين زيدان الحديث عن ما يشاع بشأن ألابا، مضيفا "إنه ليس من لاعبي فريقي، وكمدرب أنا هنا للحديث حصراً عن مباراة غد"، رافضاً في الوقت ذاتها التطرق الى ما تتناوله وسائل الإعلام عن احتمال التعاقد مع مواطنه كيليان مبابي من باريس سان جرمان.



