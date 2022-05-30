مارسيلو يعلن نهاية مسيرته مع ريال مدريد من قبل beIN SPORTS May 30, 2022 14:04 1:22 دقيقة أعلن القائد البرازيلي مارسيلو نهاية مسيرته داخل أسوار النادي الملكي بعد خمسة عشر موسما قضاها في ريال مدريد. تقارير إخبارية مارسيلو ريال مدريد -آخر الفيديوهات 19:24 دقيقة آخر الأخبار حول نهائي دوري أبطال إفريقيا 0:38 دقيقة سانت إيتيان يدين أحداث الشغب ويعلن فتح تحقيق 2:19 دقيقة الأهلي يكمل استعداداته للنهائي 2:04 دقيقة الوداد يستعد للنهائي بمعنويات عالية 0:43 دقيقة ليفاندوفسكي: "قصتي مع بايرن ميونيخ انتهت" 0:36 دقيقة بيريشيتش يصل لندن تمهيداً للكشف الطبي في توتنهام 0:43 دقيقة مودريتش يمدد عقده مع ريال مدريد لموسم آخر 0:26 دقيقة بايرن ميونيخ يعلن رحيل الفرنسي توليسو 1:22 دقيقة مارسيلو يعلن نهاية مسيرته مع ريال مدريد 1:52 دقيقة طريق الوداد إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا