ماذا قالت الصحف عن احتمال عودة رونالدو إلى ريال مدريد؟ من قبل beIN SPORTS March 13, 2021 14:33 4:16 دقيقة تناولت العديد من الصحف العالمية شائعات عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد باهتمام كبير، فهل ستكون هذه العودة ممكنة؟ تقارير إخبارية ميركاتو كريستيانو رونالدو ريال مدريد يوفنتوس -آخر الفيديوهات 4:16 دقيقة ماذا قالت الصحف عن عودة رونالدو إلى ريال مدريد؟ 0:53 دقيقة موراي ينسحب من دورة دبي للتنس 0:59 دقيقة باخ: "أولويتنا هي سلامة الجميع في أولمبياد طوكيو" 0:50 دقيقة خيمينيز يعود إلى تدريبات وولفرهامبتون بشكل تدريجي 2:22 دقيقة مواجهة متباينة الطموحات بين فولهام ومانشستر سيتي 0:59 دقيقة مقابلة خاصة مع الجزائري رابح سعدان 2:39 دقيقة ريال مدريد يسعى لمصالحة جماهيره من بوابة إلتشي 2:35 دقيقة أتلتيكو مدريد يخوض اختباراً صعباً على أرض خيتافي 0:33 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين نيوكاسل وأستون فيلا 0:27 دقيقة ليفانتي يحقق الفوز أمام فالنسيا