وأصبح إليوت في الرابع من أيار/مايو 2019، أصغر لاعب يخوض مباراة ضمن الدوري الممتاز، وذلك بمشاركته في لقاء فريقه ضد ولفرهامبتون (صفر-1)، وهو في عمر 16 عاما و30 يوما، علما بأنه خاض أيضا في سن الخامسة عشرة (أيلول/سبتمبر 2018)، مباراة ضد ميلوول (3-1) ضمن كأس الرابطة.

وخلف إليوت لاعب فولهام السابق ماثيو بريغز كأصغر مشارك في مباراة للدوري، علما بأن الأخير خاض مباراته الأولى في 13 أيار/مايو 2007 حين كان يبلغ 16 عاما و68 يوما، بحسب الموقع الالكتروني للدوري.

وأكد إليوت أنه حقق حلما بالانضمام الى الفريق الأحمر الذي توج في الموسم المنصرم بطلا لمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، وأنهى الدوري المحلي وصيفا لمانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة.

وكتب عبر حسابه على انستاغرام "الانضمام الى الفريق الذي شجعته في طفولتي هو حلم يتحقق بالنسبة إلي ولعائلتي، وشعور لا يصدق أن أتمكن من أن أقول إنني بت جزءً من +الحمر+".

أضاف "سأعمل بأقصى ما يمكن من أجل النادي، وأشعر بأن أنفيلد (ملعب ليفربول) هو المكان المثالي بالنسبة إلي للنمو والتطور كلاعب".

ومن المقرر أن يكون إليوت ضمن تشكيلة ليفربول التي تخوض مباراة ودية ضد نابولي الإيطالي في وقت لاحق الأحد.

وكان اللاعب الدولي مع الفئات العمرية للمنتخب الإنكليزي، محط اهتمام أندية عدة مثل أرسنال ومانشستر سيتي، وريال مدريد الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي، بحسب التقارير الصحافية الإنكليزية.

وإليوت هو ثاني لاعب يافع يتعاقد معه ليفربول في الآونة الأخيرة، بعد المدافع الهولندي سيب فان دن بيرغ (17 عاما).