ووقع لاكازيت عقداً مع نادي ليون إلى غايةِ ألفين وخمسة وعشرين، وكان نادي ليون قد أعلن في وقت سابق عن عقد مؤتمر صحفي صباح الخميس لإضفاء الطابع الرسمي على عودة مهاجمه السابق الذي انتقل في عام 2017 إلى النادي اللندني مقابل 53 مليون يورو.

