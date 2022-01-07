وجاء في بيان رسمي لنادي أستون فيلا على الإنترنت: "اتفق أستون فيلا وبرشلونة على الشروط الخاصة بانتقال كوتينيو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم".

وأكّد أستون فيلا أنّ الاتفاقية تضمنت خياراً للشراء مشيراً إلى أنّ اللاعب سينتقل إلى برمينغهام خلال 48 ساعة.

ولم يتمكن كوتينيو في تقديم أداءً جيد مع برشلونة منذ انتقاله من ليفربول الإنكليزي في 2018 كما أعير لنادي بايرن ميونيخ الألماني لموسم واحد لكن الأخير لم يتمسك بضم اللاعب بشكل نهائي.

ويقود أستون فيلا الأسطورة ستيفن جيرارد الذي سبق له اللعب مع كوتينيو في ليفربول.

ويحتل أستون فيلا المركز الثالث عشر في الدوري الإنكليزي الممتاز لكنه لا يبدو مهدداً بالهبوط هذا الموسم.