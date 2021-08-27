كريستيانو رونالدو يقترب من العودة إلى مانشستر يونايتد من قبل beIN SPORTS August 27, 2021 17:34 0:59 دقيقة ذكرت تقاريرُ إعلاميةٌ أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بات قريباً من العودةِ لفريقه الأسبق مانشستر يونايتد وذلك بما يناهز 28 مليون يورو. تقارير إخبارية ميركاتو مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو -آخر الفيديوهات 0:59 دقيقة كريستيانو رونالدو يقترب من العودة إلى الـ"يونايتد" 8:48 دقيقة آخر أخبار رحيل كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس 0:51 دقيقة أنباء عن رغبة مانشستر يونايتد بالتعاقد مع رونالدو 0:36 دقيقة التونسية روعة التليلي تحقق إنجازاً تاريخياً 0:39 دقيقة كاسيميرو باقٍ مع ريال مدريد 0:53 دقيقة أليغري يؤكد رحيل رونالدو عن يوفنتوس 3:10 دقيقة ليون يخوض اختباراً عسيراً على أرض نانت 0:40 دقيقة جيرارد مورينو لاعب العام في الدوري الأوروبي 2:59 دقيقة رونالدو في طريقه لمغادرة يوفنتوس ! 0:53 دقيقة الدنماركي "كورت" يفوز بالمرحلة 12 من طواف إسبانيا